13:53, 20 октября 2025РоссияЭксклюзив

Российский военный рассказал о положении армий в зоне СВО

Военный Дандыкин: Полное освобождение ДНР — не столь отдаленная перспектива
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полное освобождение ДНР — это не столь отдаленная перспектива, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Положение армий в зоне специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас бои идут практически на всех направлениях Донецкой народной республики. Юг ДНР по большому счету освобожден. Главные бои сейчас идут в районе Красного Лимана. До него немного осталось. И в Северске. Также по направлению Константиновки. Разумеется, это красноармейско-дмитровское направление, где враг ожесточенно сопротивляется, но наши продвигаются вперед», — рассказал Дандыкин.

Я так понимаю, что полное освобождение ДНР — это не столь отдаленная перспектива. Но ВСУ не собираются уходить, они сопротивляются

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса, военный эксперт

По словам военного эксперта, последние недели показывают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет возможностей перебрасывать подкрепление на активные участи фронта.

«Мы наносим удары по центрам подготовки военных, по пунктам хранения беспилотников. Сказывается, что снабжение боеприпасами со стороны Европы и Америки снизилось. И наши удары по энергоструктуре, по транспортной инфраструктуре тоже сказываются», — заключил он.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в Донецкой народной республике. Глава ДНР Пушилин отметил, что украинские военные могли бы удерживать оборону на данном участке фронта еще долгое время. Однако этому препятствовали грамотные действия армии России.

