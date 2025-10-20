Санду потребовала извинений и полмиллиона рублей

Президент Молдавии Санду потребовала от владельца издания Gonta Media извинений

Президент Молдавии Майя Санду потребовала от владельца издания Gonta Media Георге Гонца извинений и выплатить компенсацию за моральный ущерб в размер 100 тысяч молдавских леев (около полумиллиона рублей). Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Майя Санду просит у меня 100 тысяч леев. Через своего адвоката она направила мне предварительное ходатайство, в котором просит меня опровергнуть заявления, сделанные мной в видеоматериале в отношении её персоны», — заявил журналист.

Требования Санду также включают в себя: удаление всех сделанных видео и опровержение высказываний, помимо пунктов об извинениях и выплате.

Это уже не первый судебный по статьям о чести и достоинстве от молдавского лидера. В январе Майя Санду поделилась подробностями о судебном иске, который она подала против гражданки Молдавии из-за слов о ее деде. Некая Анна Михалаке опубликовала пост в социальной сети о том, что дед президента Молдавии Михаил Санду был доносчиком и сжег все иконы в сельской церкви.