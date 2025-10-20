Забота о себе
07:00, 20 октября 2025Забота о себе

Сексолог развеял миф об идеальном количестве половых актов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Идеальной частоты секса не существует, заявил сексолог Лоран Маршал. Этот популярный миф он опроверг в беседе с изданием Noticias Caracol.

«Сексуальность следует измерять не цифрами, а благополучием», — подчеркнул Маршал. По его словам, частота секса в парах различается даже в пределах одного возраста.

Так, одни партнеры занимаются сексом несколько раз в неделю, а другие — раз в месяц. Оба варианта являются нормой, если и мужчина, и женщина этим полностью удовлетворены. К тому же напрямую на либидо влияет большое количество факторов. В качестве примера Маршал привел стадию отношений, уровень стресса, физическое и психическое здоровье, а также занятость на работе и внутри семьи.

Ранее сексолог Люси Роуэтт рассказала о способах продления полового акта. Так, она посоветовала не зацикливаться только на проникновении.

.
    Все новости