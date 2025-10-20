Забота о себе
09:32, 20 октября 2025Забота о себе

Сексологи указали на главный признак «мертвой спальни»

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DavideAngelini / Shutterstock / Fotodom

Сексологи Софи Роос и Массимо Фонтана указали на главный признак так называемого эффекта «мертвой спальни» — то есть ситуации, при которой из отношений исчез секс. О том, как распознать эту проблему, они поговорили с Huffington Post.

По словам специалистов, количество секса в паре должно удовлетворять обоих. Фонтана, например, вспомнил, что работал с парой, которая занималась сексом только пять раз в год, но при этом оба были счастливы. Сексолог отметила, что в этом случае говорить, что из отношений исчез секс, нельзя.

Об эффекте «мертвой спальни» можно говорить, если партнеры чувствуют себя одинокими, когда остаются вдвоем, а также тогда, когда один из них отвергает предложения заняться сексом. «Если во время интима вы чувствуете себя отстраненно, вам не хватает инициативы, понимаете, что вы скучаете по близости и хотели бы больше секса, то это признак того, что у вас проблемы», — добавила Роос.

Причинами эффекта «мертвой спальни» сексологи назвали стресс, конфликты, переутомление и проблемы с коммуникацией. Чтобы справиться с этой проблемой, они посоветовали партнерам регулярно говорить о своей сексуальной жизни, а также о таких часто замалчиваемых темах, как тайные желания, чувство одиночества, неудовлетворенность и способы мастурбации.

Ранее сексолог Кеннет Плей посоветовала, как продлить секс. Для этого, по ее словам, необходимо остановиться незадолго до эякуляции, а затем продолжить фрикции.

    Все новости