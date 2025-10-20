Мир
23:00, 20 октября 2025Мир

Словакия заявила о готовности поддержать новые санкции против России

Глава МИД Бланар: Словакия может поддержать новый пакет санкций против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Словакия готова поддержать новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия (ЕК) учтет замечания страны по поводу климатических целей и цен на энергоносители. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар.

«Мы в тесном контакте с ЕК, и могу сегодня отметить, что наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете. После того, как эти требования будут включены, Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Европейский союз теряет свою конкурентоспособность из-за высоких цен на энергию. Братислава также обеспокоена планами Брюсселя запретить двигатели внутреннего сгорания в рамках борьбы с изменением климата.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций. Венгрия смогла добиться удаления из него тех мер, которые идут вразрез с ее интересами, отметил он.

