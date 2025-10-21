Сийярто: Венгрия не станет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций от Европейского союза (ЕС), поскольку смогла добиться удаления из него тех мер, которые идут вразрез с ее интересами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, у Будапешта получилось убрать те меры, которые пошли бы против национального интереса Венгрии. На вопрос о том, внес ли он вклад в дискуссии чиновников блока по поводу следующего пакета санкций против России, Сийярто ответил, что не «вносит вклад в безумие».

Как подчеркнул министр, запущенная ЕС санкционная политика потерпела провал.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европе царит военный психоз. Вместо того, чтобы радоваться очередному российско-американскому саммиту, который является большим шагом к миру, европейские политики поддерживают продолжение и затягивание конфликта, добавил чиновник.