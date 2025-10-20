Мир
17:06, 20 октября 2025Мир

Венгрия обвинила ЕС в военном психозе из-за нового предложения по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в Европе царит военный психоз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Призывы глав МИД стран Европейского союза (ЕС) направить Украине больше оружия и денег свидетельствуют о царящем в объединении военном психозе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы радоваться очередному саммиту России и США, вместо того, чтобы радоваться возможности сделать еще один большой шаг к миру, европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание войны», — сказал дипломат по итогам заседания глав дипведомств стран ЕС в Люксембурге.

По его словам, суммы, которые Киев просит у стран Европы, со временем становятся все более абсурдными.

Ранее Сийярто обвинил страны ЕС в попытках сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он отметил, что Европа отреагировала на предстоящий российско-американский саммит с «недоумением и завистью».

    Все новости