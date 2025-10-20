Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 20 октября 2025Мир

Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в попытке сорвать саммит Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил страны Европейского союза (ЕС) в попытках сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. С таким заявлением он выступил после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости.

«Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», — сказал дипломат.

По словам министра, Европа отреагировала на предстоящий российско-американский саммит с «недоумением и завистью». Сийярто добавил, что многие его коллеги из числа глав МИД европейских стран по-прежнему находятся в состоянии «военного психоза» и поэтому не готовы поддержать мирные инициативы по Украине.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого была анонсирована двусторонняя встреча лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка саммита идет полным ходом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Улучшение показателей закончилось уголовным делом для сотрудника ФНС

    Санду потребовала извинений и полмиллиона рублей

    Лепса призвали внести в «стоп-лист» за мат на концерте

    Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

    В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости