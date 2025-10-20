Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в попытке сорвать саммит Путина и Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил страны Европейского союза (ЕС) в попытках сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. С таким заявлением он выступил после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости.

«Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», — сказал дипломат.

По словам министра, Европа отреагировала на предстоящий российско-американский саммит с «недоумением и завистью». Сийярто добавил, что многие его коллеги из числа глав МИД европейских стран по-прежнему находятся в состоянии «военного психоза» и поэтому не готовы поддержать мирные инициативы по Украине.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого была анонсирована двусторонняя встреча лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка саммита идет полным ходом.