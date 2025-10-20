Спасение отрезанных от суши льдинами российских рыбаков попало на видео

В Республике Тыва спасли унесенных течением рыбаков на реке Большой Енисей

В Республике Тыва спасатели помогли рыбакам, унесенным течением реки Большой Енисей. Операция попала на видео, которое публикует официальный Telegram-канал МЧС России.

По данным источника, четверо мужчин на двух лодках оказались отрезаны от суши в 29 километрах села Тоора-Хем. Они не могли добраться до берега из-за большого скопления льдин.

Инспекторы МЧС с помощью страховочного каната переместили лодки с рыбаками на ближайший остров. Затем их эвакуировали на берег на аэролодке.

В МЧС напомнили, что в период ледостава и шугохода нельзя рыбачить. На воде необходимо находиться в спасательном жилете по размеру.

В июле спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которые уплыли на резиновой лодке в открытое море в Магадане. Медицинская помощь ни мужчинам, ни четвероногому не понадобилась.

