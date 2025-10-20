Трамп назвал цену неудачи переговоров по Украине

Трамп: Многие заплатят большую цену в случае провала переговоров по Украине

Стороны конфликта на Украине заплатят «большую цену» в случае провала переговоров по урегулированию противостояния. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция доступна на сайте Белого дома.

«Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — подчеркнул политик.

Трамп указал на свои усилия по урегулированию конфликта на Украине, при этом не уточнив, какая сторона противостояния столкнется с последствиями неудачи переговоров. Американский лидер также отметил, что Россия контролирует большую часть территории Донбасса.

Ранее Трамп высказался о возможности победы Украины в конфликте. По словам главы Белого дома, конфликт на Украине будет в конечном счете урегулирован.