22:36, 20 октября 2025Мир

Трамп рассказал об обсуждении с Путиным одной темы

Трамп сообщил, что большая часть погибших при ударах по Украине — военные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждал во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным 16 октября удары по Украине. Об обсуждении этой темы глава США рассказал, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ.

«Как вы знаете, большинство людей, которые гибнут, это солдаты. Солдаты гибнут и с российской, и с украинской стороны. (...) В дополнение [к происходящему на фронте] есть атаки на Киев и некоторые другие места — это человеческие жизни. Но большое число человеческих жизней — это жизни солдат на поле боя», — отметил он.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что перед встречей Путина с Трампом предстоит проделать много «домашней работы». По словам Пескова, подготовка к саммиту Россия — США в полном объеме пока не начата.

