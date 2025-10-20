Мир
В Кремле рассказали о предстоящей «домашней работе» перед встречей Путина и Трампа

Анжелика Бережная
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом предстоит проделать много «домашней работы». Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств. Наши министерства иностранных дел, госдепартамент — их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на те вопросы, которые вы обозначили», — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, подготовка к саммиту Россия — США в полном объеме пока не начата. «Она будет начинаться только сейчас», — подчеркнул пресс-секретарь.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

