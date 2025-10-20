Украшенный воздушными шарами кабинет по легализации тысяч мигрантов попал на видео

Волк: В Москве перекрыт канал легализации 3 тыс. мигрантов, задержаны 5 человек

В Москве полиция перекрыла канал легализации незаконной миграции трех тысяч иностранцев, задержаны пять участников криминальной схемы. Их кабинет, украшенный воздушными шарами, попал на оперативное видео. Запись публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых, а также толпы нелегалов и их места проживания в России.

Криминальную схему организовали должностные лица кадрового агентства и строительной компании. Они фиктивно трудоустраивали иностранцев в фирмах-однодневках, зарегистрированных на подставных лиц по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело. В офисах компании прошли обыски, изъяты трудовые договоры, печати фиктивных фирм, компьютеры. Двое фигурантов заключены под стражу, троих поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий лишение мигрантов разрешения на временное проживание в стране за нарушение правил дорожного движения.