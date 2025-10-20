Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:52, 20 октября 2025Силовые структуры

Украшенный воздушными шарами кабинет по легализации тысяч мигрантов попал на видео

Волк: В Москве перекрыт канал легализации 3 тыс. мигрантов, задержаны 5 человек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве полиция перекрыла канал легализации незаконной миграции трех тысяч иностранцев, задержаны пять участников криминальной схемы. Их кабинет, украшенный воздушными шарами, попал на оперативное видео. Запись публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых, а также толпы нелегалов и их места проживания в России.

Криминальную схему организовали должностные лица кадрового агентства и строительной компании. Они фиктивно трудоустраивали иностранцев в фирмах-однодневках, зарегистрированных на подставных лиц по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело. В офисах компании прошли обыски, изъяты трудовые договоры, печати фиктивных фирм, компьютеры. Двое фигурантов заключены под стражу, троих поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий лишение мигрантов разрешения на временное проживание в стране за нарушение правил дорожного движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Опухоль мозга научились выявлять без МРТ и анализов

    Украинская разведка заявила о начале Россией серийного производства реактивных авиабомб

    В России резко отреагировали на переименование улиц в Николаеве

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости