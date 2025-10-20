В России мигрантов захотели лишать разрешения на проживание из-за нарушений на дороге

В России мигрантов захотели лишать разрешения на временное проживание в стране за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), в частности, вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Инициативу в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы, передает ТАСС.
Как следует из предложения депутатов, перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание в РФ предлагается дополнить случаями управления транспортным средством в состоянии опьянения, если нарушение было совершено как на территории России, так и за ее пределами.
Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений ПДД.
Ранее в России расширили основания для лишения гражданства мигрантов. В перечень вошел ряд преступлений.