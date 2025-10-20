Россия
10:09, 20 октября 2025

В России мигрантов захотели лишать разрешения на проживание из-за нарушений на дороге

В Госдуме предложили лишать мигрантов разрешения на проживание за нарушения ПДД
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

В России мигрантов захотели лишать разрешения на временное проживание в стране за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), в частности, вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Инициативу в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы, передает ТАСС.

Как следует из предложения депутатов, перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание в РФ предлагается дополнить случаями управления транспортным средством в состоянии опьянения, если нарушение было совершено как на территории России, так и за ее пределами.

Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений ПДД.

Ранее в России расширили основания для лишения гражданства мигрантов. В перечень вошел ряд преступлений.

