Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:33, 20 октября 2025Экономика

В Европарламенте оценили последствия отказа от российского газа

Евродепутат Штегер: ЕС совершает самоубийство, отказываясь от газа из РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Martin Juen / IMAGO / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) сильно рискует своим благосостоянием и стабильностью, отказываясь от российского газа, что приведет к «экономическому самоубийству» объединения. Так последствия политики Брюсселя оценила депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (FPÖ) Петра Штегер.

«Полный запрет на ввоз российского газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности», — указано в пресс-релизе партии.

По словам Штегер, поставки газа из РФ не получится компенсировать на экономически приемлемых условиях, а импорт сжиженного природного газа (СПГ) невозможен без «огромных логистических трудностей». Депутат подчеркнула, что европейская промышленность уже находится под большим давлением из-за «идеологически мотивированной энергетической политики».

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Полноценный запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ вступит в силу с 2028-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

    Вскрылись новые детали ограбления Лувра

    Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве

    Колонна автомобилей американской армии попала в ДТП в Польше

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным одной темы

    Стало известно о «еле ходящем» генерале армии в российском СИЗО

    Украинская разведка сообщила о новых российских бомбах

    Раскрыта цель посещения Зеленским встречи «коалиции желающих» в Лондоне

    На Украине усомнились в Зеленском после его слов о поставках газа

    Войска Мьянмы заняли незаконно удерживавший россиян кол-центр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости