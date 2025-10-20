В Европарламенте оценили последствия отказа от российского газа

Евродепутат Штегер: ЕС совершает самоубийство, отказываясь от газа из РФ

Европейский союз (ЕС) сильно рискует своим благосостоянием и стабильностью, отказываясь от российского газа, что приведет к «экономическому самоубийству» объединения. Так последствия политики Брюсселя оценила депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (FPÖ) Петра Штегер.

«Полный запрет на ввоз российского газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности», — указано в пресс-релизе партии.

По словам Штегер, поставки газа из РФ не получится компенсировать на экономически приемлемых условиях, а импорт сжиженного природного газа (СПГ) невозможен без «огромных логистических трудностей». Депутат подчеркнула, что европейская промышленность уже находится под большим давлением из-за «идеологически мотивированной энергетической политики».

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Полноценный запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ вступит в силу с 2028-го.