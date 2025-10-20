В Германии предрекли скорое взятие Красноармейска

Военный аналитик Bild Репке: Битва за Красноармейск переходит в финальную стадию

Битва за Красноармейск (Покровск) переходит в финальную стадию. Скорое взятие города предрек военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке на своей странице в соцсети Х.

По его словам, бои с применением беспилотников-камикадзе идут уже в центре города, что свидетельствует о приближении решающей фазы битвы за населенный пункт.

«Суть в том, что Киев может замедлить продвижение российских войск. Но остановить их он не в силах», — написал эксперт.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о боях в Красноармейске и назвал задачу ВС России. Он подчеркнул, что задачей российских войск является взятие под контроль участка шоссе Е50.