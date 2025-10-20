Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:08, 20 октября 2025Интернет и СМИ

В Германии предрекли скорое взятие Красноармейска

Военный аналитик Bild Репке: Битва за Красноармейск переходит в финальную стадию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Битва за Красноармейск (Покровск) переходит в финальную стадию. Скорое взятие города предрек военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке на своей странице в соцсети Х.

По его словам, бои с применением беспилотников-камикадзе идут уже в центре города, что свидетельствует о приближении решающей фазы битвы за населенный пункт.

«Суть в том, что Киев может замедлить продвижение российских войск. Но остановить их он не в силах», — написал эксперт.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о боях в Красноармейске и назвал задачу ВС России. Он подчеркнул, что задачей российских войск является взятие под контроль участка шоссе Е50.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

    Вскрылись новые детали ограбления Лувра

    Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве

    Колонна автомобилей американской армии попала в ДТП в Польше

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным одной темы

    Стало известно о «еле ходящем» генерале армии в российском СИЗО

    Украинская разведка сообщила о новых российских бомбах

    Раскрыта цель посещения Зеленским встречи «коалиции желающих» в Лондоне

    На Украине усомнились в Зеленском после его слов о поставках газа

    Войска Мьянмы заняли незаконно удерживавший россиян кол-центр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости