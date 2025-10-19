Бывший СССР
Военкор рассказал о боях в Красноармейске и назвал задачу ВС России

Поддубный: Ключевые бои в Красноармейске идут на северо-западных окраинах города
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ключевые бои в Красноармейске (украинское название — Покровск) сосредоточены на северо-западных окраинах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, сейчас задачей Вооруженных сил (ВС) России является взятие под контроль участка шоссе Е50. «Наши бойцы рассекают оборону противника, задача — взятие под физический контроль участка трассы Е50, ведущей на днепропетровский Павлоград», — рассказал российский военкор.

Он также отметил, что именно по этому шоссе к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города идут все подкрепления.

Ранее Поддубный сообщил, что российские войска ликвидировали подполковника ВСУ ударом фугасной авиационной бомбы в окрестностях Красноармейска. Высокопоставленный офицер находился в пункте управления связью войск связи и кибербезопасности ВСУ.

