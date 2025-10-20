Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

Мать 30 детей из Благовещенска Ирина Вервельская везла гуманитарную помощь на специальную военную операцию (СВО) и попала в аварию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, горожанка двигалась на «ГАЗели» полной вещей и продуктов для бойцов, среди которых и ее сын. В Саратовской области женщина попала в ДТП — весь удар пришелся на место, где она находилась.

Россиянку зажало в кабине, ее вытаскивали спасатели. Сейчас женщина в больнице Балаково с раздробленной ногой, ее должны прооперировать и перевезти в Уфу. Местные волонтеры закончили дело и доставили гумпомощь.

У женщины трое родных детей, двое усыновленных и 25 приемных. Многие из них уже выросли и сами стали родителями.

Ранее стало известно, что многодетная жительница Татарстана провела на спецоперации 93 дня и вернулась.