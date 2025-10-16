Россия
13:02, 16 октября 2025Россия

Многодетная россиянка провела на СВО 93 дня и вернулась

Многодетная мать из Татарстана стала ветераном СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Многодетная мать из Татарстана Алия Мубаракшина стала ветераном специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Татар-информ»

Россиянка провела на передовой 93 дня, после чего вернулась к семье. «Я была в отпуске, и мне предложили поехать на СВО. Я один стресс решила заменить на другой», — отметила Мубаракшина.

По ее словам, участие в СВО ей было необходимо, в том числе для опыта, который она может применить и в жизни.

Как уточняет издание, до отправки на передовую женщина более 20 лет служила в МВД. Сейчас она работает в сфере соцзащиты.

Ранее сообщалось, что в Омской области простились с многодетным участником СВО. У него было шестеро детей, мужчины не стало спустя несколько месяцев после отправки на передовую.

    Все новости