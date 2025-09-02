Россия
Стало известно о смерти отца шестерых детей спустя несколько месяцев отправки на СВО

В Омской области простились с многодетным участником СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Омской области простились с многодетным участником специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Омск-Информ».

Россиянину было 39 лет. До СВО он работал кочегаром. Мужчина заключил контракт с Министерством обороны в апреле 2025 года и отправился на фронт. Спустя несколько месяцев стало известно о его смерти.

Он получил несовместимое с жизнью ранение при исполнении боевого задания. У военнослужащего остались жена и шестеро детей.

Ранее многодетный участник СВО вернулся из украинского плена и описал свои эмоции. У мужчины трое детей.

