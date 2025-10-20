В России предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию

В РВИО предложили использовать исторические названия городов на Украине

Научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) предложил использовать исторические названия населенных пунктов на Украине и не учитывать их переименование Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

«Члены научного совета РВИО предлагают для борьбы с продолжающимся курсом киевского режима на "десоветизацию" и "дерусификацию" использовать в общественном пространстве, СМИ, школах, книгоиздании, интернет-пространстве (включая карты) исключительно исторические географические и топонимические названия», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в глорификации Российской империи украинские власти обвиняют русских писателей, поэтов, деятелей культуры, географов и военачальников. Тех, подчеркнули в РВИО, кто нежелателен с точки зрения Киева.

Ранее депутат Сергей Миронов резко отреагировал на переименование улиц в Николаеве. Киевский режим, отметил он, продолжает варварскую политику "декоммунизации".