В России резко отреагировали на переименование улиц в Николаеве

Депутат Миронов: Киев продолжает варварскую политику «декоммунизации»

Киев продолжает варварскую политику «декоммунизации» в Николаеве. Так на переименование улиц отреагировал депутат Госдумы Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Преступный киевский режим продолжает варварскую политику "декоммунизации". В возведенном русскими царями, русскоязычном Николаеве бандеровцы переименовали все улицы с "российскими" названиями. Даже те, которые были в так называемом белом списке Института нацпамяти», — написал он.

По словам парламентария, своих названий лишились улицы, названные в честь художника Карла Брюллова, писателя Антона Чехова, поэта Николая Некрасова, хирурга Николая Пирогова, а также ученого Константина Циолковского. Смирнов добавил, что прежние названия улиц так или иначе вернутся.

Ранее институт национальной памяти Украины раскритиковал переименование сквера в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа.