Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 20 октября 2025Россия

В России резко отреагировали на переименование улиц в Николаеве

Депутат Миронов: Киев продолжает варварскую политику «декоммунизации»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Киев продолжает варварскую политику «декоммунизации» в Николаеве. Так на переименование улиц отреагировал депутат Госдумы Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Преступный киевский режим продолжает варварскую политику "декоммунизации". В возведенном русскими царями, русскоязычном Николаеве бандеровцы переименовали все улицы с "российскими" названиями. Даже те, которые были в так называемом белом списке Института нацпамяти», — написал он.

По словам парламентария, своих названий лишились улицы, названные в честь художника Карла Брюллова, писателя Антона Чехова, поэта Николая Некрасова, хирурга Николая Пирогова, а также ученого Константина Циолковского. Смирнов добавил, что прежние названия улиц так или иначе вернутся.

Ранее институт национальной памяти Украины раскритиковал переименование сквера в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Появились подробности о сколотившем банду бывшем министре спорта российского региона

    Следственный комитет проверит обрушение стены в российском доме

    В Петербурге мужчина избил таксиста из-за отказа везти его семью и попал на видео

    Российская фигуристка рассказала о ценах в Китае

    Удар авиабомбы по пункту ВСУ попал на видео

    Мировой экономике предсказали разрушительные последствия из-за ряда факторов

    В России предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию

    Стилист оценила образ Киркорова в ботинках с перпендикулярными носами

    Опухоль мозга научились выявлять без МРТ и анализов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости