В России суд не дал матери бойца СВО вмешаться в его личную жизнь

В Удмуртии суд отклонил иск матери бойца СВО о признании его брака фиктивным

В России суд не дал матери бойца специальной военной операции (СВО) на Украине вмешаться в его личную жизнь и отклонил иск о признании его брака фиктивным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как следует из материалов дела, в начале 2025 года россиянин женился на 20-летней девушке, а весной заключил контракт и отправился на СВО. В период прохождения военной службы мужчина пропал без вести при исполнении боевых задач. Сведений о его судьбе нет до сих пор.

Мать военнослужащего тем временем обратилась в суд, назвав брак его сына фиктивным, созданным ради выплат. Женщина заявила, что ее сын страдал от алкогольной и наркотической зависимости и якобы не мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Однако суд отклонил иск, обосновав это тем, что мать не относится к кругу лиц, имеющих право на обращение в суд с требованием о признании брака недействительным.

Ранее в Волгограде мать потребовала признать фиктивным брак сына, без вести пропавшего на СВО. С ее слов, боец женился на однокласснице за несколько дней до ухода на фронт.