Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 20 октября 2025Россия

В России суд не дал матери бойца СВО вмешаться в его личную жизнь

В Удмуртии суд отклонил иск матери бойца СВО о признании его брака фиктивным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России суд не дал матери бойца специальной военной операции (СВО) на Украине вмешаться в его личную жизнь и отклонил иск о признании его брака фиктивным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как следует из материалов дела, в начале 2025 года россиянин женился на 20-летней девушке, а весной заключил контракт и отправился на СВО. В период прохождения военной службы мужчина пропал без вести при исполнении боевых задач. Сведений о его судьбе нет до сих пор.

Мать военнослужащего тем временем обратилась в суд, назвав брак его сына фиктивным, созданным ради выплат. Женщина заявила, что ее сын страдал от алкогольной и наркотической зависимости и якобы не мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Однако суд отклонил иск, обосновав это тем, что мать не относится к кругу лиц, имеющих право на обращение в суд с требованием о признании брака недействительным.

Ранее в Волгограде мать потребовала признать фиктивным брак сына, без вести пропавшего на СВО. С ее слов, боец женился на однокласснице за несколько дней до ухода на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости