13:51, 20 октября 2025Экономика

В российском городе ремонтник устроил дебош в квартире из-за своей плохой работы

В Новороссийске ремонтник поссорился с заказчицей и разгромил квартиру
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал УМВД России по городу-герою Новороссийску

В Новороссийске 49-летний приезжий рабочий устроил дебош в квартире после того, как хозяйку-заказчицу не устроила его работа. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

В ходе конфликта из-за разногласий по поводу качества работ и оплаты мастер молотком разбил плитку на полу и стенах туалета, повредил сантехнику, а затем забрызгал краской стены, потолок и пол в жилой комнате. Кроме того, перед уходом из квартиры он похитил электроинструменты, принадлежавшие хозяйке. Общая сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Дело в отношении мужчины рассматривалось по ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 158 УК РФ («Умышленные повреждение имущества» и «Кража»). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По указанным статьям обвиняемый может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев посоветовал россиянам экономить на ремонте жилья, закупая стройматериалы поздней осенью или зимой — в этот период магазины часто предоставляют скидки.

