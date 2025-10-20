В российском регионе при атаке беспилотника погибли мужчина и женщина

В Белгородской области при атаке беспилотника погибли мужчина и женщина, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Ясные Зори и сбросил на его территорию взрывные устройства.

«От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте… В результате атаки также ранен мирный житель», — добавил губернатор. Он уточнил, что пострадавшему проводят операцию, он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Ранее в Воронежской области при атаке беспилотников пострадала женщина, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев.