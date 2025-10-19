Россия
21:53, 19 октября 2025

В российском регионе при атаке беспилотников пострадала женщина

Гусев: В Воронежской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Воронежской области при атаке беспилотников пострадала женщина, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — уточнил губернатор.

Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области десять беспилотников. В одном из районов были выбиты стекла в частном доме и повреждены хозпостройки.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над регионами России.

