20:54, 19 октября 2025

Минобороны отчиталось о сбитых над Россией беспилотниках

Минобороны: 15 украинских беспилотников сбили над регионами России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над регионами России. Об этом отчитались в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

10 дронов уничтожили над территорией Воронежской области, 3 беспилотника — над территорией Белгородской области и еще 2 — над территорией Ростовской области.

До этого сообщалось, что над Белгородской и Курской областями уничтожили пять украинских дронов.

Еще раньше российские силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник. Больше всего — 12 дронов самолетного типа — были сбиты в Брянской области.

