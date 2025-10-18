Россия
11:20, 18 октября 2025Россия

Пять украинских дронов уничтожили над регионами России за два часа

Над Белгородской и Курской областями уничтожили 5 украинских дронов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотники самолетного типа были поражены в субботу, 18 октября, в период с 08:00 до 10:00 мск. Четыре из них — над Белгородской областью, и еще один — над Курской.

Ранее 18 октября Минобороны подсчитало уничтоженные за ночь беспилотники Вооруженных сил Украины. Больше всего было сбито в Брянской области.

Также ночью сразу в семи российских аэропортах приостановили прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки.

