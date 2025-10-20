Бывший СССР
В украинской разведке назвали сроки начала переговоров с Россией

ГУР МО Украины: Переговоры с Россией могут начаться в 2026 году
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-ĸанал «Новини.LIVE»

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться в 2026 году. Об этом заявил советник главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины Вадим Скибицкий, его слова приводит «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Москва и Киев могут начать переговоры по урегулированию конфликта в следующем году. При этом, по словам советника, это зависит от результатов работы украинских политиков.

До этого о перспективах завершения конфликта порассуждал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Отвечая на вопрос журналистки канала «Мы — Украина», он сказал, что надеется на то, что переговоры начнутся в 2025 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности скорого окончания конфликта на Украине. По его словам, неопределенным остается вопрос территорий, поскольку Киев отказывается выводить войска с территории Донбасса.

