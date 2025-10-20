Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:20, 20 октября 2025Мир

Вице-президент США высказался о решении Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk

Вэнс сообщил, что Трамп еще не принял решения по передаче Украине Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о решении американского лидера Дональда Трампа по передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, отметив, что политик еще не принял решение. Об этом сообщает Reuters.

«Джей Ди Вэнс: Трамп еще не принял решения передать Tomahawk Украине», — говорится в публикации агентства.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

Встреча главы США с президентом Украины состоялась 17 октября, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Вэнс высказался о возможности поставки Tomahawk Украине

    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    В США отказались признавать произошедшее в Газе геноцидом палестинцев

    Парень сказал комплимент отцу своей девушки и молчал остаток вечера

    Над российским регионом самолет начал подготовку к аварийной посадке

    Вице-президент США высказался о решении Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk

    Гламурную сотрудницу тюрьмы обвинили в провокационных разговорах с заключенным

    В российском регионе при атаке беспилотника погибли мужчина и женщина

    Аналитик заявил об отстутсвии у ВСУ средств для перехвата российских дронов и ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости