Вице-президент США высказался о решении Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk

Вэнс сообщил, что Трамп еще не принял решения по передаче Украине Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о решении американского лидера Дональда Трампа по передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, отметив, что политик еще не принял решение. Об этом сообщает Reuters.

«Джей Ди Вэнс: Трамп еще не принял решения передать Tomahawk Украине», — говорится в публикации агентства.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

Встреча главы США с президентом Украины состоялась 17 октября, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

