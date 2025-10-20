Российские военные отбили серию контратак ВСУ в Сумской области

Российские военные отбили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска отбили серию контратак в районе Константиновки», — говорится в публикации.

Вместе с тем Вооруженные силы России не дали украинским подразделениям контратаковать южнее Юнаковки. В результате ВСУ были отброшены на исходные позиции. Кроме того, они понесли потери.

Ранее стало известно об успехах российских военных в Харьковской области. Сообщалось о расширении плацдарма на левом берегу Волчьей.