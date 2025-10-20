Бывший СССР
Команда Трампа выдвинула Зеленскому требование в отношении Донбасса

Telegraph: Команда администрации Трампа требовала от Киева покинуть Донбасс
Алевтина Запольская
Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Команда президента США Дональда Трампа требовала от Киева покинуть Донбасс. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Telegraph.

По словам Зеленского, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.

«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в конституцию», — приводит слова украинского лидера издание. Зеленский отметил, что не согласился с требованием отступления из Донбасса.

Ранее США усилили давление на Киев перед саммитом в Будапеште. На встрече с Трампом Зеленский не получил желаемого результата.

