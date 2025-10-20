Команда Трампа выдвинула Зеленскому требование в отношении Донбасса

Telegraph: Команда администрации Трампа требовала от Киева покинуть Донбасс

Команда президента США Дональда Трампа требовала от Киева покинуть Донбасс. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Telegraph.

По словам Зеленского, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.

«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в конституцию», — приводит слова украинского лидера издание. Зеленский отметил, что не согласился с требованием отступления из Донбасса.

Ранее США усилили давление на Киев перед саммитом в Будапеште. На встрече с Трампом Зеленский не получил желаемого результата.