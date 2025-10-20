Бывший СССР
Зеленский назвал условие для передачи дронов США

Зеленский: Украина передаст США дроны, если получит их ракеты
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украина передаст США дроны, если в ответ получит их ракеты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

«США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: вашей (украинской — прим. «Ленты.ру») практики сегодня у нас нет, и, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие. И поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем получать ваши ракеты, мы готовы давать», — заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Киев готов к производству дронов в США. Он также отметил, что в этом контексте рядом идут два аспекта: закупка у США оружия и закупка у Украины дронов.

Ранее Зеленский назвал одно условие для переговоров. По его словам, необходимо заморозить линию фронта для их начала.

