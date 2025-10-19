Бывший СССР
Зеленский назвал условие для переговоров

Зеленский заявил о необходимости заморозить линию фронта для переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости заморозить линию фронта для начала переговоров. Его слова приводит NBC.

«Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам дипломатическим путем, нам нужно оставаться там, где мы есть», — назвал он условие переговоров.

Зеленский также заявил, что президент США Дональд Трамп может завершить украинский конфликт «с Божьей помощью».

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович описал дальнейшие шаги Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер может начать готовить провокации против России.

