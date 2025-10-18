Бывший СССР
В Европе описали дальнейшие шаги Зеленского после встречи с Трампом

Аналитик Кошкович: Зеленский приготовит провокации и теракты против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

После встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский приготовит различные провокации и теракты против России для эскалации конфликта. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на странице в социальной сети X.

«Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов», — указал он.

По мнению эксперта, последняя встреча в Белом доме оказалась провальной для Владимира Зеленского, и теперь украинский лидер находится в отчаянии.

В связи с этим он и поддерживающая Украину коалиция желающих постараются сорвать предстоящий саммит России и США в Будапеште. А одним из вариантов провокаций может стать новый удар по нефтепроводу «Дружба», считает Золтан Кошкович.

Ранее американские СМИ рассказали о впечатлении Трампа от встречи с Зеленским. По данным CNN, американский лидер увидел, что президент Украины стремится к эскалации конфликта.

    Все новости