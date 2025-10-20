Зеленский считает, что Россия якобы проиграла Европу США

Россия якобы проиграла Европу Соединенным Штатам Америки (США). Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает УНИАН.

«Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина помогла Вашингтону достичь этой цели. Украинский лидер также отметил, что американские энергетические компании собираются выйти на рынок постсоветской страны.

