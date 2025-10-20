Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:18, 20 октября 2025Бывший СССР

Зеленский «вручил» Европу США

Зеленский считает, что Россия якобы проиграла Европу США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Россия якобы проиграла Европу Соединенным Штатам Америки (США). Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает УНИАН.

«Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина помогла Вашингтону достичь этой цели. Украинский лидер также отметил, что американские энергетические компании собираются выйти на рынок постсоветской страны.

Ранее стало известно, что команда Трампа выдвинула Зеленскому требование в отношении Донбасса. По словам Зеленского, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Венгрия заявила о катастрофическом последствии запрета на импорт газа из России

    Улучшение показателей закончилось уголовным делом для сотрудника ФНС

    Санду потребовала извинений и полмиллиона рублей

    Лепса призвали внести в «стоп-лист» за мат на концерте

    Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

    В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости