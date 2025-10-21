Ценности
04:38, 21 октября 2025
Ценности

Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret

Американская модель Белла Хадид опубликовала фото в белье Victoria's Secret
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру в комплекте, состоящем из трусов с высокой талией и бюстгальтера на косточках. Поверх упомянутых изделий звезда накинула шелковый халат.

В качестве обуви ей подобрали прозрачные босоножки. При этом часть волос знаменитости была завиты в крупные локоны.

Ранее в октябре походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов. Она прошлась по подиуму в белом комплекте нижнего белья, украшенном сияющей бахромой и ремнями.

