Американская модель Белла Хадид опубликовала фото в белье Victoria's Secret

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру в комплекте, состоящем из трусов с высокой талией и бюстгальтера на косточках. Поверх упомянутых изделий звезда накинула шелковый халат.

В качестве обуви ей подобрали прозрачные босоножки. При этом часть волос знаменитости была завиты в крупные локоны.

Ранее в октябре походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов. Она прошлась по подиуму в белом комплекте нижнего белья, украшенном сияющей бахромой и ремнями.