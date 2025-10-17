Ценности
16:47, 17 октября 2025Ценности

Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

Мария Винар

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в показе модного бренда Victoria's Secret и встревожила фанатов. Соответствующие комментарии появились на странице пользователя TikTok с никнеймом @meyechelgossips.

В размещенном видео запечатлено дефиле 29-летней манекенщицы. Она прошлась по подиуму в белом комплекте нижнего белья, украшенном сияющей бахромой и ремнями. Кроме того, на ее спине были установлены огромные крылья. «Она выглядит немного скованной. Это видно по ее лицу. И посмотрите, как она пытается удержать эти чертовы крылья», — сказал автор ролика.

Подписчики юзера, в свою очередь, также отметили странную, по их мнению, походку знаменитости. «Смотрите, она едва удерживает темп», «В конце дефиле она чуть не упала в обморок», «Похоже, ей было очень больно», «Эти крылья чертовски тяжелые, а она сама по себе хрупкая. К тому же, ее, наверное, все время тошнит», «Если Белла в тот день плохо себя чувствовала и не могла нормально ходить, им следовало отдать крылья другой девушке», — писали они.

Белла Хадид попала в больницу 18 сентября из-за обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты уличили женщину во лжи о диагнозе наследницы. Они заметили на фото оборудование для гемодиализа.

.
