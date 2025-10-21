Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

PB: Ромашка обладает выраженными противовоспалительными свойствами

Ученые из США и Японии провели масштабный метаанализ, подтвердивший: ромашка действительно обладает выраженными противовоспалительными и антимикробными свойствами. Результаты работы опубликованы в журнале Pharmaceutical Biology (PB).

Авторы проанализировали данные 11 рандомизированных клинических исследований, в которых препараты ромашки применялись при воспалениях слизистых оболочек, инфекциях полости рта и желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что использование экстракта ромашки значительно снижает боль, отек и выраженность воспаления, а также ускоряет восстановление тканей.

Эффект был статистически значим и сопоставим с действием некоторых нестероидных противовоспалительных средств, но без их побочных эффектов. Особенно выраженное действие наблюдалось при лечении мукозита — воспаления слизистой оболочки, возникающего, например, после химиотерапии или облучения.

Исследователи отмечают, что ромашка содержит комплекс активных соединений: в частности, бисаболол и апигенин, которые подавляют выработку провоспалительных цитокинов и одновременно стимулируют регенерацию тканей. По мнению авторов, растение может стать безопасной и доступной альтернативой для лечения хронических воспалений, а также использоваться в составе профилактических и косметических средств.

Ранее ученые показали, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений.