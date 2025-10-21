Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 21 октября 2025Наука и техника

Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

PB: Ромашка обладает выраженными противовоспалительными свойствами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из США и Японии провели масштабный метаанализ, подтвердивший: ромашка действительно обладает выраженными противовоспалительными и антимикробными свойствами. Результаты работы опубликованы в журнале Pharmaceutical Biology (PB).

Авторы проанализировали данные 11 рандомизированных клинических исследований, в которых препараты ромашки применялись при воспалениях слизистых оболочек, инфекциях полости рта и желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что использование экстракта ромашки значительно снижает боль, отек и выраженность воспаления, а также ускоряет восстановление тканей.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Ромашка: свойства и показания к применению. Чем полезна для здоровья и состояния кожи?
Ромашка: свойства и показания к применению.Чем полезна для здоровья и состояния кожи?
29 ноября 2024

Эффект был статистически значим и сопоставим с действием некоторых нестероидных противовоспалительных средств, но без их побочных эффектов. Особенно выраженное действие наблюдалось при лечении мукозита — воспаления слизистой оболочки, возникающего, например, после химиотерапии или облучения.

Исследователи отмечают, что ромашка содержит комплекс активных соединений: в частности, бисаболол и апигенин, которые подавляют выработку провоспалительных цитокинов и одновременно стимулируют регенерацию тканей. По мнению авторов, растение может стать безопасной и доступной альтернативой для лечения хронических воспалений, а также использоваться в составе профилактических и косметических средств.

Ранее ученые показали, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    Раскрыты подробности расправы над российским режиссером

    Российского режиссера порезали около его дома в Москве

    Владельцев домашних животных предупредили о хитроумных схемах мошенников

    Владельцев Chery Tiggo предупредили о проблемах

    Молодую россиянку жестоко избили в подъезде и похитили

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости