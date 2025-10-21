Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:34, 21 октября 2025Забота о себе

Две группы россиян призвали отказаться от колбас и сосисок

Врач Янг призвала отказаться от колбас и сосисок людей со случаями рака в семье
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что двум группам людей необходимо отказаться от употребления сосисок и колбас. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Янг призвала исключить из рациона эти продукты тех, у кого были случаи рака в семье. Также стоит отказаться от колбас и сосисок при появлении признаков непереносимости гистамина, таких как сыпь, тревожность, приливы, отеки и головная боль после еды, написала доктор.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

«Колбасы, сосиски и мясные полуфабрикаты — это не мясо в чистом виде. Это продукты, подвергшиеся химической переработке, в процессе которой белки, жиры и азотистые соединения меняют свои свойства. Эти изменения могут негативно влиять на ваше здоровье», — предупредила врач.

Ранее диетолог Ольга Ермошина рассказала, как избавиться от запора. Для этого она предложила изменить рацион, добавив в него фрукты и овощи.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    Названы перспективы дела о расправе над снявшим «Закрытую школу» режиссером

    Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

    Аэропорт в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России

    Россиянам назвали альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

    На Украине заметили одну странность в появлениях Залужного

    В США рассказали о «большом аппетите» республиканцев к санкциям против России

    Суд принял решение по обманувшим российского блогера Митрошину адвокатам

    В России договорились о легализации некоторых расчетов в криптовалюте

    Стало известно о желании Абрамовича купить футбольный клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости