Экс-губернатор проиграл Малахову суд на 120 миллионов рублей

Суд отказался взыскать 120 миллионов по иску экс-губернатора Юревича к Малахову

Савеловский суд Москвы отказался взыскать 120 миллионов рублей с известного российского телеведущего Андрея Малахова, а также с создателей программы «Малахов», по иску о защите чести и достоинства экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом ТАСС заявили в суде.

«Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать», — указали в инстанции.

Бывший губернатор Челябинской области подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеведущему Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1» в прошлом году. Его адвокат сообщал, что в шоу прозвучали заявления, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию Юревича.

