Владелец «Макфы» подал иск против «России 1». За что Михаил Юревич хочет получить от телеканала 100 миллионов рублей?

Экс-глава Челябинской области Юревич подал иск на сто млн руб против «России 1»

Бывший губернатор Челябинской области, основатель «Макфы» Михаил Юревич подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к телеведущему Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1». Об этом сообщил адвокат экс-главы региона Игорь Трунов.

Защитник пояснил, что в шоу прозвучали заявления, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию Юревича.

Когда такие заявления звучат в суде — это допустимо, когда такие заявления звучат на федеральном канале — это нарушает права и свободы граждан и презумпцию невиновности

Игорь Трунов адвокат

«Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд», — заявил он.

Пристав арестовал имущество сбежавшего Юревича

В апреле судебный пристав-исполнитель арестовал счета для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфа» и аффилированых с ней компаний. Речь идет о счетах и активах родственников Юревича, а также бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова.

100 трлн рублей составляет сумма арестованных активов

Уточняется, что пристав наложил арест на активы зятя Белоусова Максима Чигинцева, матери объявленного в розыск Михаила Юревича и других физических и юридических лиц.

В 2021 году в отношении Юревича и Белоусова было возбуждено уголовное дело о взятках в особо крупном размере. После этого Юревич скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. По информации СМИ, он поселился на Кипре.

Суд передал «Макфу» государству

Генрокуратура добивалась обращения в доход государства акций «Макфы», управляющей компании (УК) «Агромакфа», «Смака», Первого хлебокомбината, «Челябинскоблгаза», а также «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», УК «Медиа-Центр» и других. В надзорном ведомстве полагают, что эти компании имеют коррупционное происхождение, а основные ответчики Юревич и Белоусов в течение многих лет нарушали антикоррупционное законодательство — находясь на госслужбе, Юревич и Белоусов не имели права заниматься бизнесом и должны были отказаться от владения компаниями.

8 мая Центральный районный суд Челябинска согласился с требованием надзорного ведомства. Сторона ответчика выразила несогласие с таким вердиктом и пообещала обжаловать решение суда.

В «Макфе» предложили заключить мировое соглашение по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций, а также выделить один миллиард рублей в год на нужды специальной военной операции.