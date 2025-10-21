Известный актер купил роскошный дом в США

NYP: Марк Уолберг купил дом во Флориде за $37 млн

Американский актер Марк Уолберг купил роскошное поместье на юге штата Флорида за 37 миллионов долларов. Об этом пишет New York Post.

Объект располагается в закрытом поселке «Стоун Крик Ранчо» в западной части Делрей-Бич. Площадь участка с видом на озеро составляет около одного гектара, а площадь дома — 1,6 тысячи квадратных метров. Вся недвижимость стоила 32,6 миллиона долларов, однако Уолберг приобрел ее с мебелью, поэтому цена увеличилась до 37 миллионов. При этом финальная цена все равно оказалось значительно ниже изначальной: поместье вышло на рынок в марте 2025 года за 45 миллионов долларов.

Интерьер дома отличается высокими потолками и большим количеством элементов из дерева и мрамора. Среди помещений есть офис, домашний кинотеатр, спортзал, сауна и комната для массажа. Помимо главного дома, на участке расположены теннисный корт и бассейн.

