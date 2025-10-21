Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 21 октября 2025Экономика

Известный актер купил роскошный дом в США

NYP: Марк Уолберг купил дом во Флориде за $37 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Марк Уолберг купил роскошное поместье на юге штата Флорида за 37 миллионов долларов. Об этом пишет New York Post.

Объект располагается в закрытом поселке «Стоун Крик Ранчо» в западной части Делрей-Бич. Площадь участка с видом на озеро составляет около одного гектара, а площадь дома — 1,6 тысячи квадратных метров. Вся недвижимость стоила 32,6 миллиона долларов, однако Уолберг приобрел ее с мебелью, поэтому цена увеличилась до 37 миллионов. При этом финальная цена все равно оказалось значительно ниже изначальной: поместье вышло на рынок в марте 2025 года за 45 миллионов долларов.

Интерьер дома отличается высокими потолками и большим количеством элементов из дерева и мрамора. Среди помещений есть офис, домашний кинотеатр, спортзал, сауна и комната для массажа. Помимо главного дома, на участке расположены теннисный корт и бассейн.

Ранее британская модель и актриса Кара Делевинь решила избавиться от пентхауса в Нью-Йорке. Она выставила его на продажу за 11 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

    Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

    Москвичей предупредили о погоде в конце недели

    Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

    Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

    ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

    Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

    Россиянам захотели выдавать бумажные документы на недвижимость

    Доходы бюджета от перевода такси на автомобили Lada подсчитали

    Российский «Торнадо» в зоне СВО попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости