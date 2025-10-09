Известная модель решила избавиться от пентхауса в США

NYP: Кара Делевинь выставила на продажу пентхаус в Нью-Йорке за $11 млн

Британская модель и актриса Кара Делевинь решила избавиться от роскошного пентхауса в Нью-Йорке. Звезда выставила жилье на продажу за 11 миллионов долларов. Об этом пишет New York Post (NYP).

Объект располагается в районе Грамерси-Парк. Делевинь приобрела его в 2022 году, купив у телеведущего Джимми Фэллона за 10,8 миллиона долларов. Площадь пентхауса составляет около 464 квадратных метров, он состоит из нескольких отдельных квартир, соединенных вместе.

В двухуровневом жилье есть пять спален, несколько гостиных, прачечная, пара газовых каминов и барных комнат. Интерьер отличается большим количеством элементов из дерева, включая напольное покрытие и потолки, а также яркими цветами, преобладающими в оформлении.

Ранее Кара Делевинь вышла на подиум в откровенном образе. Она приняла участие в показе косметического бренда L'Orеal, продемонстрировав прозрачное платье из кружева.