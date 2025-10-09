Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 9 октября 2025Экономика

Известная модель решила избавиться от пентхауса в США

NYP: Кара Делевинь выставила на продажу пентхаус в Нью-Йорке за $11 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sebastien Fremont / Starface

Британская модель и актриса Кара Делевинь решила избавиться от роскошного пентхауса в Нью-Йорке. Звезда выставила жилье на продажу за 11 миллионов долларов. Об этом пишет New York Post (NYP).

Объект располагается в районе Грамерси-Парк. Делевинь приобрела его в 2022 году, купив у телеведущего Джимми Фэллона за 10,8 миллиона долларов. Площадь пентхауса составляет около 464 квадратных метров, он состоит из нескольких отдельных квартир, соединенных вместе.

В двухуровневом жилье есть пять спален, несколько гостиных, прачечная, пара газовых каминов и барных комнат. Интерьер отличается большим количеством элементов из дерева, включая напольное покрытие и потолки, а также яркими цветами, преобладающими в оформлении.

Ранее Кара Делевинь вышла на подиум в откровенном образе. Она приняла участие в показе косметического бренда L'Orеal, продемонстрировав прозрачное платье из кружева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Руководство объяснилось после организации Дня беременных в российском детсаду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости