Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В столице ожидается туман с видимостью до 700 метров

В Москве с 21:00 вторника, 21 октября, до 10:00 среды, 22 октября, местами на территории Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Об этом предупредило Главное управление МЧС России по Москве в Telegram-канале со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромет.

Москвичам рекомендовали снизить скорость движения автомобилей при управлении ими в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

В связи с ожидаемым погодным явлением в столице ввели «желтый» уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье, где в отдельных районах ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

«Желтый» уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал вторник, 21 октября, самым холодным днем текущей осени.