Москвичам спрогнозировали самый холодный день осени

Синоптик Вильфанд: 21 октября станет самым холодным днем осени для москвичей

В Москве наступил самый холодный день осени. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пик холодов, по прогнозам синоптика, придется на вторник, 21 октября. В течение дня температура не поднимется выше 5-7 градусов тепла, что даже на градус выше климатической нормы. Как пояснил метеоролог, такое похолодание связано с циклоном, центр которого располагается южнее, а периферия как раз захватила Подмосковье. При этом в среду и четверг, 22-23 октября, воздух уже прогреется до плюс 6-8 градусов.

К выходным, 25-26 октября, когда в столицу придет новый глубокий циклон, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 11 и даже плюс 13 градусов. Правда, такая теплая погода будет омрачена сильными дождями — во вторник же, напротив, осадков не ожидается, отметил Вильфанд. Таким образом, климатическая норма будет превышена на два-четыре градуса.

Метеорологическая зима, по оценкам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, установится в Московской области не раньше конца ноября. Классическая осень с разноцветной листвой будет держаться еще долго.