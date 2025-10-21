Бывший СССР
На Украине говорившего по-русски мужчину избили и выкинули из автобуса

РИА Новости: Во Львове пассажира избили и вытолкали из автобуса за русскую речь
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press

Пассажир автобуса во Львове подвергнулся избиению за разговор на русском языке. Его силой вытолкали из общественного транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в одном из городских автобусов. Причиной для ссоры оказался разговор мужчины на русском языке. Нескольким украинским пассажирам это не понравилось, и они представились «защитниками государственного языка».

Мужчине сделали замечание, после чего все переросло в словесную перепалку и рукоприкладство, отметил источник. В ходе драки пассажира вытолкнули из салона, при этом все происходило на глазах других пассажиров. Как пояснили в силовых структурах, такие случаи избиения за русскую речь не один раз замечались в городах на западе Украины.

Ранее во Львове женщина раскритиковала жителей Харькова за русскую речь. В ходе спора местная жительница обвинила харьковчан в сепаратизме и вызвала на них полицию.

