Женщина накинулась на жителей Харькова из-за русского языка

«Страна»: Во Львове женщина раскритиковала жителей Харькова за русскую речь

Языковой скандал разгорелся во Львове, где местная жительница накинулась на группу харьковчан за использование ими русской речи. Об этом пишет издание «Страна».

Женщина обвинила жителей Харькова в сепаратизме из-за того, что те говорят на русском языке, после чего вызвала полицию. Каких-либо иных подробностей нет.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из конституции страны. По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство. В текущих условиях, утверждает чиновница, русский стал инструментом дестабилизации.

При этом глава образовательного комитета Верховной Рады признавал, что запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза. Это будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление Украины в ЕС.