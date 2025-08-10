Бывший СССР
Женщина накинулась на жителей Харькова из-за русского языка

«Страна»: Во Львове женщина раскритиковала жителей Харькова за русскую речь
Варвара Кошечкина
Фото: Alina Smutko / Reuters

Языковой скандал разгорелся во Львове, где местная жительница накинулась на группу харьковчан за использование ими русской речи. Об этом пишет издание «Страна».

Женщина обвинила жителей Харькова в сепаратизме из-за того, что те говорят на русском языке, после чего вызвала полицию. Каких-либо иных подробностей нет.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из конституции страны. По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство. В текущих условиях, утверждает чиновница, русский стал инструментом дестабилизации.

При этом глава образовательного комитета Верховной Рады признавал, что запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза. Это будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление Украины в ЕС.

