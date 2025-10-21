На Украине рассказали об изгнании Зеленского из Белого дома

Медведчук: Трамп выгнал Зеленского с переговоров и не дал себя обмануть

Президента Украины Владимира Зеленского выгнали из Белого дома после неудачной попытки обмануть американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Удивление западных СМИ относительно провала Зеленского вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки встречи и пели с чужого голоса. Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — считает он.

По словам политика, Зеленский намекал на возможность нового контрнаступления в случае, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk. Однако разговоры о поставках этих ракет были лишь «розыгрышем», на который Зеленский успешно «повелся», уверен Медведчук.

Ранее Трамп заявил, что не верит в победу Украины. «Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут», — сказал он.