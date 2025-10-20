Мир
19:32, 20 октября 2025Мир

Трамп высказался о возможности победы Украины в конфликте

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом он заявил в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, трансляция идет на официальном сайте Белого дома.

«Они [в теории] все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут», — сказал он.

По словам главы Белого дома, конфликт на Украине будет в конечном счете урегулирован. Он также подчеркнул, что за счет его усилий преодолено уже восемь военных конфликтов в различных регионах мира, но остался еще один, и это — украинский кризис.

Ранее американский лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. В ходе беседы Трамп намекнул своему коллеге, что Украина в любом случае «замерзнет и будет уничтожена».

