Трамп высказался о возможности победы Украины в конфликте

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом он заявил в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, трансляция идет на официальном сайте Белого дома.

«Они [в теории] все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут», — сказал он.

По словам главы Белого дома, конфликт на Украине будет в конечном счете урегулирован. Он также подчеркнул, что за счет его усилий преодолено уже восемь военных конфликтов в различных регионах мира, но остался еще один, и это — украинский кризис.

Ранее американский лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. В ходе беседы Трамп намекнул своему коллеге, что Украина в любом случае «замерзнет и будет уничтожена».